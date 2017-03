Daimler investiert massiv in die Elektromobilität!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

wir berichteten bereits, dass Daimler sich als Lead-Investor bei ChargePoint beteiligt. Das US-Unternehmen gilt mit derzeit über 33.000 Ladespots weltweit als führender Anbieter elektromobiler Ladelösungen und ist Marktführer in den Vereinigten Staaten. Aber auch über die Zusammenarbeit mit ChargePoint hinaus investiert Daimler massiv in die Elektromobilität.

10 Mrd. Euro für die Marke EQ!

Ein Teil der Investitionen geht in die Fahrzeugentwicklung, wie der Automobilkonzern in einer Pressemitteilung erklärt. Kernpunkt der Elektromobilitätsoffensive von Daimler ist die Elektromodellreihe EQ, in deren Entwicklung man in den nächsten Jahren rund 10 Mrd. Euro stecken will. Die erste Projektstudie wurde zuletzt auf dem Pariser Autosalon 2016 vorgestellt. Noch vor 2020 soll das erste Serienmodell vom Band rollen. Bis 2025 will Daimler mit mehr als 10 verschiedenen Elektromodellen am Start sein.

„Ausbau des elektromobilen Ökosystems“!

Mit weiteren Investitionen geht der Konzern aber weit über sein traditionelles Automobilgeschäft hinaus. So liegt ein weiterer Fokus laut Daimler auf „dem Ausbau des elektromobilen Ökosystems mit Produkten, Services und Innovationen“. Dies umfasst intelligente Ladeservices für den Heimbereich und maßgeschneiderte Dienstleistungen bis hin zu Home-Energiespeichern, die etwa mit der Photovoltaikanlage auf dem Hausdach zusammenarbeiten. „Egal ob zu Hause, bei der Arbeit oder auf der Straße: Intelligent-vernetzte Ladelösungen sind integraler Bestandteil“, so Daimler in der Pressemitteilung. Denn die Kundenakzeptanz im Bereich der Elektromobilität ist dem Unternehmen zufolge eng mit der Verfügbarkeit einer flächendeckenden Infrastruktur verbunden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse