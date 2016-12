Daimler holt sich weitere UNTERSTÜTZUNG!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

in einer bisher beispiellosen Kooperation entschieden sich Daimler, Audi und BMW letztes Jahr dafür, den Kartendienst Here von Nokia zu einem Preis von 2,6 Milliarden Euro zu übernehmen. Die Unternehmen hatten dabei die Absicht, das System offen zu betreiben und auch neue Partner mit ins Boot holen zu wollen. Letzteres ist jetzt auch passiert. Der chinesische Kartenanbieter Navinfo sowie der Internetkonzern Tencent und der Staatsfond GIC beteiligen sich mit insgesamt 10 Prozent an dem Kartendienst.

Zukunftsvisionen in China!

Vor allem die Zusammenarbeit mit Navinfo soll dabei helfen, den chinesischen Markt aufzurollen und die Partnerschaft dürfte sicherlich auch mit Blick auf autonome Fahrzeuge getätigt worden sein. Ohne zuverlässige und stets aktuelle Kartendienste kann ein Fahrzeug schließlich nicht selbständig fahren. Doch welche Pläne genau Daimler und die anderen Beteiligten verfolgen, wurde nicht näher benannt. Auch finanzielle Details rund um den Deal werden unter Verschluss gehalten. Derweil kann sich Daimler aber über einen neuen Auftrag aus Indonesien freuen, wo in den kommenden Monaten knapp 500 Busse angeliefert werden sollen. Abnehmer ist der Großkunde Transjakarta, der derzeit aufgrund stark ansteigender Nutzerzahlen an einer Modernisierung der eigenen Infrastruktur arbeitet.

