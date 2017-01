Daimler hofft auf Milliardengewinne im Digitalgeschäft!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Daimler. Denn hier sorgte die Nachricht, dass Daimler-Entwicklungschef Ola Källenius auf der Automesse in Detroit mit der Presse über die digitalen Angebote des Konzerns gesprochen hat für Aufsehen. Er träumt von Gewinnen im dreistelligen Millionenbereich im Digitalgeschäft. Doch kann das Kalkül so aufgehen?

Neue Angebote fürs digitale Zeitalter! Die angestrebten Milliardengewinne ermöglichen sollen neue Angebote, die auch gleich an mehreren Standorten entwickelt werden. Speziell dafür seine auch hunderte neue Mitarbeiter eingestellt worden.

Das Zeitfenster! Schon bis 2020 soll sich der neue Zweig zum geschäftsrelevanten Feld für Daimler entwickeln. Dabei sollen in Zukunft kostenlose Services deutlicher von Premium-Angeboten getrennt werden. Etwa mit einer App, die ein Auto selbständig einparken kann und den Nutzer derzeit für 3 Jahre 139 Euro kostet. Derartige Angebote sollen ausgebaut werden und damit den gewünschten Erfolg bringen.

Doch wenn für jedes digitale Angebot ein eigenes und viel teureres Angebot auf den Markt geworfen, wird stellt sich die Frage ob die Kunden da mitziehen. Hat sich Källenius da vielleicht verrechnet?

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

