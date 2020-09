Daimler: hier ist richtig Feuer drin!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nun wurde nämlich bekannt, dass Daimler mit einem Mercedes-Benz-Truck im Jahre 2023 in Kleinserie gehen will und dringt somit auf einen neuen Markt ein! Das bietet für das Stuttgarter Unternehmen ganz neue Möglichkeiten und könnte helfen, die Auswirkungen der Coronakrise besser zu verkraften. Der Aktienmarkt reagiert auf jeden Fall mit einer positiven Tendenz auf diese Entwicklungen!

Anlegertipp: Jetzt voll einsteigen? Oder doch lieber Daimler-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Daimler gibt also richtig Gas und macht sich auch in anderen Unternehmensbereichen als dem normalen PKW-Verkauf einen großen Namen. Das Unternehmen scheint voll auf Angriff geschaltet zu haben und will neue Erfolge feiern, nachdem dieses Jahr bislang schlechte Zahlen abgeworfen hat und sehr wenig zufriedenstellend gewesen ist. Daimler ist weiterhin stark gebeutelt von den letzten Monaten!

Aber die aktuellen Entwicklungen geben Daimler Aufschub, sowohl im Ansehen als auch auf dem Aktienmarkt. Die aktuelle Tendenz ist leicht positiv, wie man den Zahlen auf dem Aktienmarkt entnehmen kann. Das Wertpapier konnte um 0,17 Prozent und 0,08 Euro gegenüber dem Vortag zulegen. Somit geht die Aktie steil auf die 50-Euro-Marke zu, denn der Wert ist bereits auf 46,11 Euro gestiegen!

Fazit: Kann Daimler jetzt weiter die Verluste der Coronakrise aufholen und mächtig durchstarten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.