Daimler – hier geht’s bald richtig rund!

Beim Automobilkonzern Daimler dürfte man bald wieder Kasse machen können! Der Konzern kündigte nun an, dass man zukünftig den Fokus auf die Brennstoffzellenproduktion legen wolle und dafür am Standort Stuttgart in neue Anlagen investieren will. Das Vorhaben gilt definitiv als Pionierarbeit in der Automobilbranche und dürfte der Aktie einen extremen Schub nach vorne geben.

Der Hype ist an der Börse aber noch nicht angekommen, da die Ankündigung noch nicht allzu lange her ist. Derzeit steht die Aktie bei 35,62 Euro und verzeichnet ein Minus von 0,29 Euro und 0,82 Prozent. Somit hat die Ankündigung noch keine Auswirkungen auf das Wertpapier und wartet noch auf den Schub. Für den Anleger aber ein guter Moment zum Einstieg.

Sollte sich die Meldung bald rumsprechen, wird die Aktie zweifelsohne wieder abgehen und große Gewinne parat haben. Im Juni musste die Daimler Aktie bisher einen Abstieg von fast 5 Euro verkraften, die durch diesen Schub schnell wieder aufgeholt sein dürften. Wer also diesen perfekten Zeitpunkt für den Einstieg verpasst, verpasst auch die ganz fetten Scheine. Absolutes Buy!

