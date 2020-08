Daimler gibt weiter Vollgas!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Wer es mit der Aktie des Autobauers Daimler aus Stuttgart hält, dürfte sich gerade enorm freuen, wenn man auf die Anzeigentafel schaut. Denn Die Aktie geht mal wieder richtig steil und zieht alles davon. Hier ist verdammt viel Feuer drin und die Anlegerstimmung steigt mit jeder Minute, denn Daimler zeigt sich von seiner besten Seite und zieht derzeit auch den verstimmtesten Anleger in seinen Bann.

Die Aktie ist also mal wieder in Höchstform und das liegt wohl daran, dass der Automarkt in China wieder glänzend läuft. Sowas gibt der Automobilbranche natürlich auch auf dem Aktienmarkt gehörig Schub, sodass unter anderem auch Daimler mächtig Gewinne einfahren kann und die Anlegerstimmung so dermaßen hebt, dass die Aktie förmlich nach oben ausbricht und unaufhaltsam wirkt.

Auf dem Aktienmarkt sieht man das natürlich ganz klar an den Zahlen, die die Märkte so bieten. Heute macht Daimler einen enormen Gewinn von 2,64 Prozent und legt somit gegenüber dem Vortageswert um satte 1,08 Euro zu. Der Aktienwert steigt somit auf 41,95 Euro an und kämpft nicht mehr mit den 40 Euro, sondern nimmt sich das Kursziel 50 Euro vor. Wer weiß, wo es jetzt noch hingehen kann!

