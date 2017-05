Daimler: Ein gefundenes Fressen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die vergangenen Tage waren aus Sicht der Daimler-Aktie nicht gerade von Kauflaune geprägt. Ganz im Gegenteil, seit Mitte des Monats ging es für den DAX-Titel um rund 6 Prozent gen Süden. Begleitet wurde der Kursverfall von Berichten über mögliche Abgasmanipulationen und Razzien an mehreren Daimler-Standorten. Hinzu kommen die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, in denen er Deutschlands Autohersteller als „bad“ bzw. „very bad“ bezeichnet, weil diese in den USA so viele Fahrzeuge verkaufen. Er machte deutlich, dass er dagegen vorgehen werde. Hierdurch könnten die viel diskutierten Gerüchte um Einfuhr-/Strafzölle wieder neue Nahrung bekommen. Zudem stellt sich die Frage, wie es im wichtigsten Einzelmarkt China weitergehen wird. Dort sollen Medienberichten zufolge die Lagerbestände angestiegen sein. Droht hier also ein Nachfragerückgang?

Analysten zeigen sich unbeeindruckt

Für Short-Investoren sind all diese Nachrichten natürlich ein gefundenes Fressen. Aus charttechnischer Sicht rückt nun die Unterstützung bei 65 Euro in den Fokus. Sollte diese nach unten durchkreuzt werden, könnte sich der Abwärtsgang weiter beschleunigen. Ohnehin hat sich das Chartbild durch den Bruch der 200-Tage-Linie in den letzten Tagen deutlich eingetrübt.

Die covernden Analysten sehen die Lage bei Daimler weit weniger dramatisch. Zuletzt haben Deutsche Bank, Goldman Sachs und Bernstein Research ihre Kaufempfehlungen bekräftigt, die Kursziele reichen von 81 bis 90 Euro. Auf fundamentaler Basis spricht auch vieles für den Autowert: Einem KGV von 8,2 steht eine Dividendenrendite von 5 Prozent gegenüber.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.