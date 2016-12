Daimler feiert fröhlich weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

überraschende News gab es in der letzten Woche bei Daimler. Denn hier kann man mal wieder mit Rekordverkäufen und einer breiten und erfolgreichen Produktpalette punkten. Die wichtigsten Nachrichten der letzte Woche, die Daimler und dessen Kurse bewegt haben waren.

Rekordverkäufe: Nachdem schon die Marken Mercedes und Smart mit Rekordverkäufen überzeugen konnten, folgt nun die Sparte Mercedes-Benz Vans. Schon 2015 war ein Rekordjahr, doch die Zahlen aus dem letzten Jahr konnten schon bis November übertroffen werden. Insgesamt konnten 324.000 Fahrzeuge verkauft werden und der Absatz steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um ganze 13 Prozent.

Die Renner: Der Sprinter blieb was den Absatz betrifft auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr, doch vor allem der Transporter Vito sowie die V-Klasse konnten punkten. Gerade die Produktvielfalt bietet Daimler hier einen entscheidenden Vorteil. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2016 werden erst Anfang Februar vorgestellt.

Was das nächste Jahr bringt muss abgewartet werden, denn vor allem in China wird ein Rückgang der Nachfrage erwartet, nachdem diese genau dort in 2016 regelrecht explodiert war. Wir bleiben für Sie am Ball!

