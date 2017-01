Daimler erwartet TEMPO von der Politik!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler-Chef Dieter Zetsche fordert offen, dass die aktuelle Regierung noch vor den nächsten Wahlen notwendige gesetzliche Grundlagen für autonome Fahrzeuge schafft. Als besonders wichtig erachtet Zetsche dabei unter anderem den regulatorischen Rahmen, es müssen Dinge die Haftungsfragen geklärt werden. Lässt sich die Politik damit zu lange Zeit, besteht die Befürchtung, dass nach den Wahlen wechselnde Mehrheiten in der Regierung zu neuen Problemen bei der Schaffung der Gesetze führen.

Ohne Internet geht nichts!

Ebenfalls ein wichtiges Thema für Daimler ist der Ausbau des Internets. Nur mit flächendeckenden Breitbandverbindungen ist autonomes Fahren auf deutschen Straßen überhaupt möglich. Da stimmt es wenig optimistisch, dass Deutschland in dieser Hinsicht am unteren Ende der Industrienationen platziert ist und noch viel Nachholbedarf besteht. Dieter Zetsche hält mittelfristig einen flächendeckenden Ausbau des neuen 5G-Mobilfunkstandards für notwendig. Der Nachfolger von LTE erlaubt nicht nur sehr schnelle Datenraten bis in den Gigabit-Bereich, sondern überzeugt auch mit sehr niedrigen Latenzzeiten. Ob die Politik nach den mahnenden Worten jetzt das Tempo anzieht, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Daimler aber schon eine Genehmigung erhalten, um selbstfahrende Autos in Stuttgart testen zu dürfen.

