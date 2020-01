Daimler: Ein erstes Angebot!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler muss oder will, je nach Sichtweise, in die Elektromobilität investieren. Um dafür Mittel freizusetzen, müssen jedoch die Personalkosten massiv runter. Seit November ist klar, dass der Konzern daher mindestens 10.000 Stellen in der Verwaltung streichen wird, wie Personalvorstand Wilfried Porth ankündigte. Daimler habe für die kommenden drei Jahre ein Einsparpotenzial von mindestens einer Milliarde Euro ausgemacht. Nun bekamen laut SWR-Informationen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



