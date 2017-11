Daimler – endlich Kursgewinne zum Jahresende?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

viel zu holen gab es für Aktionäre des Autobauers Daimler in diesem Jahr bisher nicht. Die Aktie notiert knapp unter dem Kurs zum Start ins Börsenjahr 2017, lediglich die Dividende verhalf den Aktionären in diesem Jahr zu einer kleinen Rendite. Geht da noch was bis Ende Dezember? Diese Frage werden sich wohl viele Aktionäre von Daimler derzeit stellen. Ein Blick auf die Charts gibt Antworten.

VW besser als Daimler

Die jüngsten Absatzzahlen deutscher Autobauer in China schürten die Hoffnung, dass Aktien wie BMW oder Daimler zum Jahresende noch einmal durchstarten können. Doch so wirklich beflügelten diese Zahlen nicht, die Daimler-Aktie gab an den Folgetagen sogar leicht nach und kämpft nun mit der Marke von 70 Euro. Zwar liegt das Jahreshoch bei knapp 74 Euro nicht so weit entfernt, ein Anstieg darüber könnte aber sehr schwer werden. Denn bereits drei Mal in diesem Jahr erwies sich der Bereich zwischen 73 und 74 Euro als hartnäckiger Widerstand. Zuletzt scheiterte die Aktie Anfang November an diesem Niveau.

Ein deutliches Jahresplus ist damit für alle Aktionäre der Stuttgarter in weitere Ferne gerückt. Dazu müsste der DAX wohl deutlich steigen, um das Papier von Daimler quasi mit anzuschieben. Sollte der Jahresausklang an den Märkten eher schwächer ausfallen, dann rückt die 200-Tage-Linie wieder ins Visier, die als Unterstützung dienen könnte. Aktuell verläuft diese bei gut 66 Euro. Es bleibt wohl dabei, dass mit Daimler und BMW nicht viel in diesem Jahr an Rendite zu holen war. Lediglich VW und Porsche liegen seit Anfang Januar deutlicher im Plus, wer hätte das zu Beginn des Jahres gedacht!

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.