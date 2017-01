Daimler drückt in Korea aufs GAS!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

fast 20 Prozent Wachstum erreichte Daimler mit seiner Tochter Mercedes-Benz im vergangenen Jahr in Südkorea. Schon seit 46 Monaten kann die Marke jetzt in diesem Markt ein ununterbrochenes Wachstum vorweisen. Damit soll aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Damit die Geschäfte auf der Halbinsel auch im Jahr 2017 blühen, kündigte Mercedes jüngst sechs neue Modelle an, die im Laufe des Jahres vorgestellt werden sollen. Der Chef der koreanische Sparte bezeichnete dabei das asiatische Land sogar als Schlüsselmarkt, da es das weltweite Wachstum um über 11 Prozent übertroffen habe.

Daimler auf digitalem Angriffskurs!

Neben neuen Modellen aus den Reihen GLA und GLC Coupe soll in Südkorea auch die Digitalisierung zu begeistern wissen. Schon bald soll die digitale Service-Plattform an den Start gehen. Damit ist es Kunden unter anderem möglich, Termine bei Servicepartnern bequem zu vereinbaren und in Echtzeit den Status von Reparaturen am Smartphone oder Tablet zu überprüfen. Ob dieser Service mit Kosten verbunden sein wird oder Mercedes-Fahrern kostenlos zur Verfügung steht, ließ sich bisher noch nicht in Erfahrung bringen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

