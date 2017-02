Daimler bewegt sich auf sehr dünnem Eis!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler als höchst solider und wirtschaftlich erfolgreicher Autobauer, der sogar im Premiumsegment vor BMW und Audi an der Spitze steht, hat jüngst Zahlen für das Jahr 2016 veröffentlicht. Die Zahlen bewegten sich innerhalb der Markterwartungen. Der Umsatz stieg leicht um drei Prozent auf 153 Milliarden Euro. Davon blieben 12,0 Milliarden Euro als operativer Gewinn hängen, der jedoch leicht um zwei Prozent fiel.

Doch diese robusten und stabilen Zahlen waren den Anlegern unterm Strich nicht gut genug. Der Aktienkurs von Daimler rauschte am 2. Februar nach Bekanntwerden dieser Zahlen zeitweise um 4,16 Prozent abwärts. Die Aktie markierte mit 67,11 EUR neue Jahrestiefs. Okay, da das Börsenjahr noch recht jung ist, hat dieser Umstand kaum Gewicht.

Mehr Gewichtung erhält jedoch die Charttechnik, wenn man sich den Chartverlauf ab Anfang 2015 anschaut. Im Zuge der Trump-Rally hat Daimler sowohl einen wichtigen Widerstand als auch den übergeordneten Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Der Weg nach oben schien dadurch frei. Doch ausgerechnet durch Trump und seine Ankündigung, Importzölle zu erheben, die besonders deutsche Autobautreffen würden, kommt nun wieder Unsicherheit zurück in den Markt.

Anleger finden es hier besonders ärgerlich, dass sich Daimler-Chef Zetsche zu diesem Thema gar nicht erst äußert und jeder Konfrontation aus dem Weg geht. Der Aktie tut das im ersten Schritt gar nicht gut. Mit Mühe und Not hat sie am 2. Februar die ehemaligen Ausbruchsniveaus über die besagten Widerstände verteidigt. Im Bereich der 67/68 EUR verläuft jetzt sogar ein Dreifach-Widerstand, der über das Wohl und Weh der Aktie in den nächsten Wochen entscheiden könnte.

Bei einem nachhaltigen Bruch dieser Zone könnte Daimler mit einem Schlag wieder in den Abwärtstrend abdriften. Ca. 52 bis 50 EUR wären dann die nächsten Kursziele. Verhindern könnte diese charttechnisch schlechten Aussichten jetzt nur noch ein knackige Rally zurück auf die Jahreshochs über 73 EUR.

