Daimler baut Engagement in China aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

Daimler und die BAIC Group haben am 01. Juni 2017 eine Rahmenvereinbarung signiert. Diese sieht eine Vertiefung der bisherigen strategischen Kooperation der beiden Partner in Form von Investitionen in Fahrzeuge mit alternativen Antrieben im Reich der Mitte vor. Die Vertragsunterzeichnung fand im Rahmen des Deutschlandbesuchs von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang statt, der ebenso anwesend war wie Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Zwei „signifikante Investments“

Zwei „signifikante Investments“ stehen im Mittelpunkt der nun unterzeichneten Rahmenvereinbarung, wie Daimler in einer Pressemitteilung mitteilt.

Zum einen sieht die Investitionsvereinbarung einen bereits vorab anvisierten Kauf eines Minderheitsanteils an BJEV (Beijing Electric Vehicle) vor. Bei BJEV handelt es sich um eine Tochter von BAIC. Ziel der Beteiligung ist es, „die strategische Zusammenarbeit mit BAIC im Bereich Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu stärken“, so Daimler.

Zum anderen ist eine Erweiterung der aktuellen Produktionsanlagen des Gemeinschaftsunternehmens BBAC (Beijing Benz Automotive) vorgesehen, „um den Weg für die Einführung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben zu ebnen“.

„Ein neues Kapitel“

„Mit der heute unterzeichneten Rahmenvereinbarung werden wir ein neues Kapitel unserer Zusammenarbeit bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben aufschlagen“, kommentierte Daimler-Vorstand Hubertus Troska. Das Reich der Mitte sei schon „heute der größte Markt für Elektrofahrzeuge weltweit und Daimler wird entschlossen zur Weiterentwicklung der Elektromobilität im Reich der Mitte beitragen“.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.