Daimler: alle reden vom autonomen Fahren!

nicht nur die E-Mobilität, auch das autonome Fahren gewinnt bei den Automobilkonzernen immer mehr an Bedeutung. Die Hersteller wittern Morgenluft, nachdem die IT-Giganten Apple und Google quasi zeitgleich zurückgerudert haben, was deren Produktion von selbst fahrenden Autos betrifft. Das A und O dieser Technologie, da sind sich die Konzerne weitestgehend einig, ist ein überaus detailliertes Kartenmaterial. Gleichwohl gibt es noch sehr viele Bedenken beim Einsatz dieser neuen Technik, so etwa die Haftung bei Unfällen. Nun ist dieser Tage jedoch die Meldung hereingekommen, dass das Regierungspräsídium Stuttgart Daimler die Erlaubnis erteilt hat, autonome Fahrzeuge auf den Straßen des Bundeslandes Baden-Württemberg zu testen.

Intel-Beteiligung am Kartendienst „Here"

Wie die Wettbewerber Audi und BMW hat sich auch Daimler am Kauf des Kartendienstes „Here“ von Nokia beteiligt. Seit neuestem hält auch der US-amerikanische Chiphersteller 15 Prozent der Anteile. Ende des vergangenen Jahres sind asiatische Investoren mit zehn Prozent eingestiegen. Der Hintergrund, warum die Hersteller den Asiaten eine Tür geöffnet haben ist der, dass China für die Automobilindustrie nach wie vor der wichtigste Markt ist. Aufgrund des Joint-Venture-Zwanges ist eine solche Beteiligung vonnöten, will man im Reich der Mitte ein Wörtchen mitreden.

