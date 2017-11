Daimler: Zweites „Bein“ mit Ziel 66 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

In drei Monaten lief Daimler von 59 auf über 73 Euro. Aus dem ungeliebten Mauerblümchen Automobilbranche wurde auf einmal ein Objekt der Begierde, gestaffelt in der Reihenfolge VW – Daimler – BMW. Doch warum eigentlich? Sind Dieselproblematik, Kartellvorwurf, die Kosten für die E-Mobilität, die Sorgen über schrumpfendes Wachstum vom Tisch?

Durchaus nicht, aber eine dynamische Aufwärtsbewegung ist immer hilfreich, um dergleichen Gedanken erst einmal in den Hintergrund zu drängen. Bis Gewinnmitnahmen einsetzen, eine Korrektur beginnt. Dann sind sie natürlich wieder da. Da stehen wir jetzt. Und jetzt bräuchte es gute Nachrichten und ordentlich Optimismus, um Daimler (ISIN: DE0007100000) wieder in Fahrt zu bringen, nachdem die Aktie im November einen Korrekturimpuls vollzogen hat. Wenn nicht, war das nur der erste von – mindestens – zweien.

Daimler müsste wieder über 71 Euro laufen, diese Zwischenhochs der kleinen Gegenreaktion nach oben überbieten und damit zugleich die 20-Tage-Linie zurückerobern. An der wird die Aktie momentan regelmäßig abgewiesen. Wird dieser Bann gebrochen, wäre aus charttechnischer Sicht die Rückkehr in den Bereich der bisherigen Jahreshochs denkbar, wobei herankommen dort nicht dasselbe wäre wie vorbeizukommen, denn Sie sehen im Chart: Das ist schon eine Hürde der hartnäckigeren Sorte. Aber wenn der neue Schwung ausbleibt, dürfte das neben Gewinnmitnahmen auch die Short-Trader anlocken, dann kann es schnell in die Auffangzone 66,00/66,50 Euro gehen. Sekt oder Selters … das dürfte sich hier schon in den kommenden Tagen entscheiden!

