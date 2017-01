Daimler: Zurück in der Pole Position!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Aktie des Autobauers Daimler startet mit Abschlägen in die neue Handelswoche. Hintergrund sind Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, der ausländischen Autokonzernen Strafzölle in Aussicht gestellt hat, falls diese Fahrzeuge für den US-Markt in Mexiko produzieren. Bereits zum Ende der letzten Woche musste das Papier ein wenig Federn lassen. Trotz des jüngsten Rücksetzers hat sich die Aktie zuletzt sehr gut entwickelt. Seit Anfang Dezember verteuerte sich der Anteilsschein in der Spitze um rund 17 Prozent und erreichte am 11. Januar ein neues 12-Monats-Hoch beim Stand von 72,67 Euro.

Operativ Top

Auch im operativen Bereich haben sich die Stuttgarter zuletzt in starker Form präsentiert. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2.083.888 Fahrzeuge der Premiummarke Mercedes-Benz ausgeliefert. Das waren 11,3 Prozent mehr als 2015, gleichbedeutend mit dem besten Absatz der Unternehmensgeschichte. Für die Marke mit dem berühmten Stern war es gleichzeitig das sechste Jahr in Folge mit einem neuen Bestwert. Daimler zeigte sich sichtlich zufrieden, nicht nur, dass man schneller wuchs als die heimische Konkurrenz, sondern vor allem auch deshalb, weil man im Oberklassesegment die Absatzführerschaft zurückerobern konnte. Die war über 10 Jahre lang dem bayerischen Rivalen BMW vorbehalten. Das selbst formulierte Ziel war es, bis spätestens 2020 wieder an den Münchenern vorbeizuziehen. Nun ist dies bereits 2016 geschehen: Chapeau! Auch im laufenden Jahr will man weiter in der Erfolgsspur bleiben, wenn es nach Vorstandschef Dieter Zetsche geht. „Und wir machen weiter Tempo – mit neuen Technologien, Produkten und Dienstleistungen.“

