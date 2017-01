Daimler: Zukunftsträchtige Investition!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Daimler, denn der Autobauer hat einen elektronischen Zahlungsdienstleister eingekauft, der die Zukunftsstrategie des Unternehmens unterstützen soll. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Daimler und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Modernisierung jetzt! Sowohl Daimler selbst, als auch seine Tochterunternehmen sollen künftig dank digitaler Techniken um einiges moderner werden. Wohl auch deshalb hat Daimler den Zahlungsdienstleister PayCash Europe eingekauft, mit dem Ergebnis, dass der Konzern nun über ein Zahlungssystem verfügt und sich gar nicht mehr um den eigenen Aufbau einer solchen Infrastruktur zu kümmern braucht.

Mercedes Pay! Das ist der Name, dem man dem neu erstandenen System geben wird. An dessen Geschäft wird es einige Änderungen geben, bis „Mercedes Pay“ dann an den Start gehen wird.

Details: Unbekannt! Details zu der Übernahme sind nur spärlich vorhanden und auch über die Kosten ist noch nichts bekannt. Inhaltlich wird es aber wohl vor allem um das Bezahlen per Smartphone gehen, wobei Daimler-Dienstleistungen höchste Priorität genießen. Ob es um das Bezahlen von Rechnungen bei einer Vertragswerkstatt geht oder um Verträge zur Finanzierung und zum Leasing von Fahrzeugen – Hier ist nichts undenkbar.

Fakt ist, dass sich – wird das System gut umgesetzt – Zeit und Geld sparen lassen. Doch werden die Daimler-Kunden das Konzept auch annehmen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse