Daimler: Die Zukunft wird Realität!

Daimler setzt gemeinsam mit Bosch auf fahrerloses Parken in China: Wie der Stuttgarter Autobauer am Freitag mitteilte, habe man in Peking mit dem deutschen Partner die Premiere eines Pilotprojekts zum sogenannten „Automated Valet Parking“ erfolgreich über die Bühne gebracht.

Die Lösung solle es Nutzern demnach ermöglichen, Fahrzeuge via Smartphone zu einem bestimmten Ort zu manövrieren und bei Bedarf zurückzufordern, so der Dax-Konzern,

Ein Beitrag von Marco Schnepf.