Daimler: Ein Zeichen der inneren Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

Daimler hat zuletzt einen starken Eindruck hinterlassen. Die Aktie notiert in einem Aufwärtstrend, der nach Meinung von Chartanalysten relativ schnell dazu führen sollte, dass die Werte massiv klettern. Ein Gewinn von über 20 %, möglicherweise auch 25 % sei letztlich vergleichsweise schnell zu erwarten, heißt es. Im Einzelnen: Daimler verlor am Donnerstag zwar minimal, dennoch befindet sich die Aktie in einem langfristigen und relativ starken Hausse-Modus. Der Wert hatte ausgehend von einem August-Tief bei 59,40 Euro einen Aufwärtsmarsch gestartet, der zu Kursen von über 70 Euro geführt hat. Dabei wurde die 70-Euro-Grenze Anfang November in einem kleinen Rückwärtsmarsch erneut getestet. Dennoch befindet sich der Wert nach wie vor in einem starken Modus. Denn: Die Aktie hat die 70-Euro-Marke seit mehreren Wochen verteidigen können. Das deutet auf eine hohe innere Stärke hin. Der Wert könnte nun sogar bei einer erfolgreichen Eroberung des 12-Monats-Hochs von 73,14 Euro vom 3. November auf weitere Kursgewinne spekulieren. Immerhin befindet sich bei 78,41 Euro auch das 2-Jahres-Hoch vom 29. Dezember 2015. Und bei einem Anstieg auf 94,80 Euro könnte die Aktie sogar das 15-Jahres-Top vom 16. März 2015 hinter sich lassen. Gute Vorzeichen also für einen ordentlichen Gewinn. Nach unten hin finden sich einige Unterstützungen in Höhe von etwa 66 bis 67 Euro.

Wirtschaftlich betrachtet gibt es für die Aktie derzeit kaum neue Impulse. Dennoch sind immerhin 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten und 5 % verkaufen den Titel nach den vorliegenden Analysen. Die Stimmung ist hier also relativ gut.

Technische Analysten: Es kann aufwärts gehen!

Technische Analysten wiederum sind der Auffassung, der Wert befinde sich in einem Aufwärtstrend. Die Aktie hat in allen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend erreicht. Allerdings nur knapp – hier könnte es auch schnell zu einem Abwärtstrendwechsel kommen. Dennoch: Derzeit liegt ein Kaufsignal vor!

Geldmaschine: Mit Google ein Vermögen verdienen!

Die wahren Profis haben ihre Geldmaschine schon längst angeworfen. Mit dem Internet-Imperium Google machen diese tagtäglich satte Geldgewinne. Das können Sie auch!

Erfahren Sie heute, wie Sie mit dem Google-Giganten Ihre eigene Geldmaschine einrichten können. So verdienen Sie ganz nebenbei Geld … Schmeißen Sie jetzt Ihre Geldmaschine an!

Klicken Sie bitte HIER! Sehen Sie selbst, wie Sie Google zu Ihrer Geldmaschine machen können! GRATIS!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.