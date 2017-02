Daimler: Zeichen einer Erholung, aber…!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

der Stuttgarter Autobauer Daimler hat sich dazu entschlossen, unweit von Moskau ein neues Pkw-Werk zu errichten, das bis Ende 2019 fertiggestellt werden soll. An dem Standort mit mehr als 1.000 Arbeitsplätzen sollen zukünftig Mercedes-Benz-Fahrzeuge der E-Klasse sowie SUVs vom Band rollen. Der Konzern investiert hierzu eigenen Angaben zufolge mehr als 250 Mio. Euro.

„Mit einer lokalen Produktion sind wir in Russland näher an unseren Kunden und stärken gleichzeitig die globale Wettbewerbsfähigkeit von Mercedes-Benz Cars“, erklärte Produktionschef Markus Schäfer. Der russische Automarkt hatte zuletzt eine Konjunkturdelle erlebt, auch bei Mercedes-Benz schrumpfte 2016 der Pkw-Absatz. Nichtsdestotrotz zählt Russland zu einem der wichtigsten Absatzmärkte des Premiumautobauers in Europa. Außerdem wird bereits in diesem Jahr mit einer anziehenden Nachfrage gerechnet.

Was macht die Aktie?

Nach einem starken Jahresendspurt ging die Daimler-Aktie Ende Januar etwas in die Knie und büßte innerhalb von zwei Wochen knapp 8 Prozent an Wert ein. Immerhin konnte der DAX-Titel die seit vergangenem Juli gültige Aufwärtstrendlinie verteidigen. Mut machen auch die beiden letzten Wochen, in denen die Aktie wieder eine leicht ansteigende Tendenz aufwies.

Allerdings sind die Perspektiven für das laufende Jahr schwer einzuschätzen, da allgemeinhin von einer Abkühlung des globalen Automarktes ausgegangen wird. Auch das kriselnde Nutzfahrzeuggeschäft und drohende Einfuhrzölle im wichtigen US-Geschäft tragen nicht gerade zur Entspannung bei. Auf Analystenseite dominiert nach wie vor das Bullen-Lager. 10 Kaufempfehlungen stehen lediglich 3 Verkaufsempfehlungen gegenüber. Die meisten Experten (12 Mal) stufen die Aktie allerdings mit Neutral ein. Das durchschnittliche Kursziel lautet 72,46 Euro.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

