Daimler: Zahlen sorgen für gemischte Gefühle!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Lieber Leser,

der Autokonzern Daimler hat dank eines starken Schlussquartals ansprechende Zahlen für 2016 auf den Tisch legen können. Demnach kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 153,3 Mrd. Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich ebenfalls um 3 Prozent auf 14,2 Mrd. Euro. Unter dem Strich stieg der Reingewinn leicht um 1 Prozent auf 8,5 Mrd. Euro. Besonders gut lief es im vierten Quartal, als Ebit und Nettogewinn jeweils um knapp ein Fünftel auf 3,46 bzw. 2,15 Mrd. Euro zulegen konnten.

Brummendes Autogeschäft

Als Wachstumstreiber erwies sich das starke Autogeschäft. Auf Jahressicht wurden in der Pkw-Sparte insgesamt 2,2 Mio. Fahrzeuge an Kunden übergeben. Dabei konnte im Premiumsegment mit der Hausmarke Mercedes-Benz nach über 10 Jahren die Absatzkrone vom bayerischen Rivalen BMW zurückerobert werden. Mit einem Ebit in Höhe von 8,1 Mrd. Euro entfiel weitaus mehr als die Hälfte des konzernweiten operativen Gewinns auf das Autogeschäft. Einen deutlichen Rückgang musste Daimler hingegen im Lkw-Geschäft verkraften.

Wie reagieren die Anleger?

An der Börse war von positiver Stimmung indes nichts zu spüren. Stattdessen ging es für die Aktie deutlich in den Keller. Dies dürfte zum einen an dem recht konservativen Ausblick für 2017 liegen. Konzernchef Dieter Zetsche kündigte an, Absatz, Umsatz und Ergebnis (Ebit) jeweils leicht steigern zu wollen. Zum anderen dürften sich Anleger über die stabile Dividende ärgern. Nachdem diese für 2015 deutlich erhöht wurde, soll sie für 2016 weiterhin 3,25 Euro je Anteilsschein betragen.

Was sagen die Branchenexperten?

Auf Analystenseite fielen die Reaktionen gemischt aus. Während die NordLB ihre Kaufempfehlung bestätigte und das Kursziel von 75 auf 78 Euro anhob, senkte das Analysehaus Independent Research das Kursziel von 78 auf 74 Euro und beließ die Einstufung auf „Halten“. Insgesamt stehen 12 Kaufempfehlungen 2 Verkaufsempfehlungen gegenüber, 10 Analysten plädieren für „Halten“. Das durchschnittliche Kursziel lautet 73,54 Euro.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Daimler?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie Sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Daimler-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse