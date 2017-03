Daimler: Wofür wird das frische Geld benötigt?

Liebe Leser,

Daimler hat sich frische Mittel am Kapitalmarkt besorgt: Rund 1,25 Milliärdchen Euro gab es durch die Emission einer Daimler-Anleihe. Beziehungsweise einen Ticken weniger, denn die Papiere wurden zu 99,915% des Nominalwertes begeben (und zusätzlich fallen ja auch Kosten für eine solche Emission an). Interessant der Blick auf den Kupon: Dieser liegt bei 0,85% per annum. Die Laufzeit geht bis zum 28.2.2025. Damit lag die Rendite zum Zeitpunkt der Emission laut Börse Stuttgart um immerhin 88,6 Basispunkte über der Rendite einer vergleichbaren Bundesanleihe. Das ist doch schon etwas. Die WKN der Anleihe lautet A2DADM.

Daimler-Anleihe mit 0,85% Kupon und Laufzeit bis 2025

Nun, es hört sich toller an, als es ist. Denn wie wir vor wenigen Tagen erfahren haben, liegt die Inflation in Deutschland derzeit über 2%. Da kann eine Rendite von wenig mehr als 0,85% pro Jahr noch nicht einmal die Inflationsrate ausgleichen. Steuern und Transaktionskosten noch nicht einmal berücksichtigt. Doch das kann man Daimler nicht vorwerfen, wohl eher der EZB und ihrer Niedrigzinspolitik (wenn man denn jemandem etwas vorwerfen möchte). Das Daimler-Management hingegen kann froh sein, zu so niedrigen Zinsen frisches Kapital zu erhalten. Obwohl ich persönlich es noch schöner finde, wenn neue Investitionen nicht mit Schulden, sondern aus dem Cash Flow bezahlt werden.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse