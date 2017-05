Daimler: Wo stehen wir zurzeit markttechnisch?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

in Anbetracht der mittelfristig kaum positiven Aussichten für die weltweite Automobilindustrie, so auch der deutschen, sollten wir vielleicht einen Blick auf die markttechnischen Preiszonen in der Daimler-Aktie werfen, damit wir in etwa wissen, wo wir stehen. Abgesehen von den aktuellen Problemen rund um den Dieselgate-Skandal, performt Daimler fundamental betrachtet weiterhin solide. Daher dürfte ein starker Einbruch, sofern sich das Diesel-Problem nicht zuspitzt, möglicherweise abgewendet werden.

Bodenformation bleibt noch intakt

Der Kurs weist seit geraumer Zeit eine solide Bodenformation in Form einer inversen SKS-Formation auf. Die Nackenlinie wurde im Dezember überschritten und signalisierte erstmals wieder eine mögliche Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends. Es folgte kurz darauf der Ausbruch aus dem seit 2015 bestehenden Korrekturtrend. Doch dieser entpuppte sich mehrmals als Fehlausbruch und die Aktie tendierte seitdem konsolidierend nach unten.

Unter 62 Euro je Aktie wird es erneut kritisch

Aktuell notiert sie erneut an der zuvor überwundenen Nackenlinie der iSKS-Formation. Sofern sie über der Nackenlinie, also über der Preiszone zwischen 64-65 Euro je Aktie verbleibt, dürfte die Bodenformation intakt bleiben. Ein Unterschreiten wäre jedoch das erste Signal einer möglichen ernst zu nehmenden Schwäche. Kurse unter 62 Euro je Aktie dürften aus unserer Sicht die Bodenformation dann deutlich infrage stellen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.