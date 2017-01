Daimler: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Aktien des Stuttgarter Autobauers Daimler haben einen starken Jahresendspurt hingelegt und konnten dabei aus einer monatelangen Seitwärtsformation nach oben ausbrechen. Von Anfang Dezember bis in den Januar hinein (11.01) verteuerten sich die Papiere um fast 17 Prozent. Seither hat sich die Aktie etwas abgekühlt, was die Frage aufwirft, wie es im Jahr 2017 weitergehen wird?

Sind die fetten Jahre vorbei?

Einige Autoexperten gehen davon aus, dass sich die Wachstumsdynamik im Autosektor in diesem Jahr abschwächen könnte. Nicht zuletzt wegen der Kürzung der Steuersubventionierung auf dem wichtigsten Einzelmarkt China wird mit Absatzeinbußen gerechnet. Auch die Entwicklung der Absatzzahlen im vergangenen Jahr legt diesen Schluss nahe. Auf Jahressicht wurden 2,08 Mio. Fahrzeuge der Stammmarke Mercedes-Benz an Kunden übergeben. Das waren 11,3 Prozent mehr als 2015. Doch im Dezember belief sich das Absatzplus nur noch auf 6,8 Prozent. Während Jefferies und Morgan Stanley in aktuellen Einschätzungen nur ein neutrales Votum abgeben und den fairen Kurs unterhalb der aktuellen Notierung sehen, spricht die Schweizer Großbank eine Kaufempfehlung aus. Auch die weitere Entwicklung im zuletzt stark kriselnden Lkw-Geschäft dürfte spannend werden, nachdem globale Konjunkturfrühindikatoren eine Erholung suggerieren. Aus Anlegersicht wird es daher interessant sein, wie der Jahresausblick auf der anstehenden Pressekonferenz Anfang Februar ausfallen wird. Auch die Jahresabschlusszahlen werden im kommenden Monat offengelegt.

