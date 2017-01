Daimler: Wird 2017 ein weiteres Rekordjahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

im Dezember erschienen 11 neue Analysteneinschätzungen zu Daimler. Wachstum oder kein Wachstum? Das ist die alles entscheidende Frage, mit der sich die meisten Kommentare beschäftigen.

Ein weiteres Rekordjahr?

Fest steht: Daimler konnte das Rekordjahr 2015 nochmals toppen. Speziell die Kernmarke Mercedes-Benz glänzt mit Absatzrekorden. Im Hinblick auf das kommende Jahr gehen die Ansichten jedoch auseinander. Während Stefan Burgstaller (Goldman Sachs) für 2017 ein ähnliches Wachstum wie in diesem Geschäftsjahr prognostiziert, sind Frank Schwope (NordLB) und Harald Hendrikse (Morgan Stanley) deutlich pessimistischer gestimmt. Es könne ungemütlich für Daimler werden, so zum Beispiel Schope.

Ähnlich umstritten ist auch das Zukunftsthema Elektromobilität. Patrick Hummel von der UBS sieht Daimler glänzend aufgestellt mit seiner Strategie. Alexander Haissl (Berenberg) warnt hingegen vor den Gefahren des Sortimentumbaus. Da die Einführung der E-Autos nun forciert werde, müssten Hersteller wie Daimler hohe Abschläge im Leasinggeschäft hinnehmen. Denn der Restwert der Leasingfahrzeuge werde deutlich sinken.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Commerzbank: „Buy“ – 95,00 Euro (+35 %)

UBS: „Buy“ – 90,00 Euro (+28 %)

Equinet: „Buy“ – 83,00 Euro (+18 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 77,00 Euro (+10 %)

NordLB: „Kaufen“ – -75,00 Euro (+7 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 71,00 Euro (+1 %)

Barclays: „Equal Weight“ – 70,00 Euro (0 %)

Morgan Stanley : „Equal Weight“ – 65,00 Euro (-7 %)

Macquarie: „Neutral“ – 65,00 Euro (-7 %)

Berenberg: „Sell“ – 53,00 Euro (-25 %)

Deutsche Bank: „Buy“ – k.A. (k.A.)

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

