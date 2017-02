Daimler: Wieso kamen die Zahlen nicht besser an?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Daimler AG hat bekanntlich bereits die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Wenn ich mir da so die Reaktion des Aktienkurses anschaue, dann hat das nicht besonders beeindruckt – war wohl eher ein „Non-Event“, wie es im Börsenjargon so schön heißt. Doch als an den Fundamentaldaten interessierter Börsianer habe ich mir die Daimler-Geschäftszahlen natürlich angeschaut.

Hier die Eckdaten: Der Umsatz ist bei Daimler von 149,467 Mrd. Euro auf 153,261 Mrd. Euro gestiegen – das ist ein Plus von 3% (wechselkursbereinigt). Absolut gesehen ist das wirklich eine beeindruckende Zahl, finde ich. Von dem Geld flossen 5,889 Mrd. Euro in Sachinvestitionen, ein Zuwachs von 16%.

Daimler Aktie: KGV 2016 von rund 8,5

Das Konzernergebnis stieg um 1%, von 8,711 Mrd. Euro auf 8,784 Mrd. Euro. Holla. Und entsprechend verbesserte sich auch das Ergebnis pro Aktie um 1%, von 7,87 auf 7,97 Euro. Damit errechne ich bei der Aktie auf Basis des Gewinns 2016 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5. Einstelliges KGV ist bei einem DAX-Titel grundsätzlich eine feine Sache (im Sinne einer günstigen Bewertung). Bei einer Dividende von 3,25 Euro errechnet sich ohne Berücksichtigung von Abzügen eine Dividendenrendite von rund 4,8%. Finde ich alles durchaus gut, aber neu ist das nicht – und deshalb lockte es kaum neue Käufer hinter dem Ofen hervor, sozusagen.



