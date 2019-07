Daimler: Wieder unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Am 23. April markierte die Daimler-Aktie bei exakt 60,00 Euro ein neues Jahreshoch. Es führte an den Folgetagen zu Gewinnmitnahmen und zur Ausbildung eines neuen Abwärtstrends. Dieser ließ den Kurs bis zum 3. Juni auf ein Tief vom 45,70 Euro zurückfallen. Auf diesem Niveau engagierten sich die Verkäufer erneut, sodass sich in den Folgewochen ein flacher Aufwärtstrendkanal ausbildete.

Dieser ließ



