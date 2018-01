Daimler: Wie von einem anderen Stern!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

die PKW-Sparte mit dem Stern ist die Erfolgsgarantin des Stuttgarter Autobauers Daimler. Dies bestätigten wieder einmal die Absatzzahlen, die der Automobilgigant am Montag vorlegte. So konnte Mercedes-Benz dank hohem Andrang das siebte Jahr hintereinander einen Absatzrekord erzielen und sich somit als weltweit größter Premiumhersteller behaupten.

Die Stern-Zahlen kurz und knapp

Die Stern-Zahlen: 2017 verkaufte die Marke weltweit 2,3 Millionen Neuwagen, knapp 10 Prozent mehr als im vorherigen Jahr. Besonders gefragt waren SUVs sowie Kompaktwagen. In China, dem größten und wachstumsintensivsten Einzelmarkt, konnten die Schwaben den Absatz ihrer Kernmarke gar um 26 Prozent auf etwa 588.000 Stück verbessern.

In Europa erreichte man mit 955.301 abgesetzten Stern-PKWs einen neuen Höchstwert. Der Zuwachs entspricht einem Plus von 6,4 Prozent. Im heimischen Deutschland wurden 2017 über 300.000 Mercedes-PKWs verkauft (+3,5 %). Europäische Absatzrekorde erzielte man beispielsweise in Polen (+42,4 %), Schweden (+15,4 %), Österreich (+15,2 %), Belgien (+15,1 %), Spanien (+11,9 %), Frankreich (+9,7 %), der Schweiz (+7,7 %), Großbritannien (+6,4 %) sowie Portugal (+6,2 %).

Zusammenfassend betrachtet, erreichten die PKWs der Sternmarke nicht nur in Europa neue Absatzrekorde, sondern auch in den Kernregionen Asien-Pazifik (+19,2 % auf 875.250) und NAFTA (+1,3 % auf 400.320).

Premium-Rivalen auf Plätze verwiesen

Mercedes schaffte es, sich das zweite Jahr nacheinander vor den deutschen Erzrivalen im Premiumsegment Audi und BMW zu positionieren: „Damit [gemeint sind die neuen Rekordzahlen, Anm.d.A.] haben wir unseren Vorsprung an der Spitze im Premiumsegment nochmal deutlich ausgebaut”, so die Mercedes-Benz-Vertriebschefin Britta Seeger.

Zetsche: „Wir haben uns damit das siebte Jahr in Folge selbst übertroffen“

Dieter Zetsche, Vorstandschef bei Daimler und Leiter Mercedes-Benz Cars, kommentierte: „Mercedes-Benz Cars hat im vergangenen Jahr mehr als 2,4 Millionen Mercedes-Benz und smart an Kunden weltweit ausgeliefert. Wir haben uns damit das siebte Jahr in Folge selbst übertroffen. Mit unserer Kernmarke Mercedes-Benz waren wir 2017 erneut die absatzstärkste Premiummarke.“

Und: „Darauf können wir stolz sein – und darauf bauen wir auf. Der Erfolg in unserem Kerngeschäft ist die Basis, die Mobilität der Zukunft aktiv zu gestalten. In 2018 gehen wir diesen Weg mit CASE konsequent weiter“, so der Daimler-Chef.

Sie nennen es „das weiße Gold“!

Die Welt würde ohne dieses Metall nicht mehr auskommen. Lithium ist das neue Öl. Erhalten Sie KOSTENLOS die Namen der 5 Lithium-Aktien, die das Jahr 2017 komplett dominieren werden!

JETZT HIER klicken – Report KOSTENLOS anfordern!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.