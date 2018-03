Daimler: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler konnte am Freitag erneut etwas aufsatteln. Das Unternehmen schaffte einen Kursgewinn von mehr als 1 % und näherte sich damit einer sehr wichtigen Obergrenze bis auf wenige Cent an. Damit ist der Durchbruch nach oben nicht mehr fern, die Aktie könnte dann locker mehr als 20 % aufsatteln. Im Detail: Der Wert ist am Freitag fast auf 70 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.