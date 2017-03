Daimler: Wie die Vans noch mehr Geld verdienen sollen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat eine neue Idee ausgeheckt, wie man mit seiner eh schon äußerst profitablen Lieferwagensparte in Zukunft noch mehr Geld verdienen kann.

Daimler geht unter die Autoverleiher

In den letzten Jahren ist der Bedarf an diesem Nutzfahrzeugtyp dank des Internet-Versandhandels enorm gestiegen. Insbesondere das Daimler-Modell Sprinter ist ein großer Nutznießer der Nachfrage. Knapp 200.000 Fahrzeuge dieses Typs verkaufte der Konzern im Vorjahr. Die gewerblichen Kunden sollen nun mit einem attraktiven Angebot an das Unternehmen gebunden werden. Kommt es zu Auftragsspitzen, können Sie bei Daimler weitere Transporter kurzfristig hinzumieten. Ich bin mir sicher, dass der Autobauer das Geschäft vernünftig durchgerechnet hat und selbst gut daran verdient.

Investitionen von 2 Mrd. Euro

Um den Boom bei seinen Vans weiter anzuheizen, tätigt der Konzern zudem hohe Investitionen in diesem Bereich. Man will rund 2 Mrd. Euro in die Hand nehmen, die 2017 und 2018 in neue Modelle sowie weitere Servicegeschäfte für Logistikkunden fließen sollen. Unter anderem wird die Sprinterflotte modernisiert. Zudem steigt Daimler in das Pick-up-Geschäft ein, mit dem man sowohl den nordamerikanischen Markt als auch die Schwellenländer aufrollen will.

