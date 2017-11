Daimler: Wichtige Entscheidung steht bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler konnte nun ein wichtiges Signal setzen. Charttechnische Analysten trauen der Aktie wieder zu, auf Kurse jenseits von 84 Euro zu klettern und damit ein Plus von etwa 20 % erreichen zu können. Im Einzelnen: Im Tagesverlauf schaffte es Daimler, die Marke von 70 Euro zurückzuerobern. Damit überwand die Aktie eine wichtige runde Marke und könnte sich nun früheren Zwischentops nähern. Bei 73,14 Euro befindet sich das aktuelle 1-Jahres-Hoch, das Daimler am 3. November aufgestellt hatte. Dann könnte sich die Aktie auch 84,80 Euro, dem 2-Jahres-Hoch vom 30. November 2015, wieder annähern. Schließlich seien aus charttechnischer Sicht bei starken Unterstützungen knapp unterhalb von 70 Euro jetzt sogar Kursgewinne bis 94,80 Euro möglich. Hier befindet sich das 15-Jahres-Hoch vom 16. März 2015. Dazu muss der Anstieg auf über 70 Euro in den nächsten Tagen aber erst einmal bestätigt werden, da die Aktie zum Handelsende wieder knapp unter die wichtige Kursschwelle zurückfiel.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist derzeit zu positiv zu werten, dass die deutschen Autobauer in China bessere Verkaufszahlen realisieren konnten. Die Stimmung unter Bankanalysten ist dennoch aktuell nicht durchgehend positiv. 50 % wollen nun „kaufen“, 45 % „halten“ derzeit und 5 % plädieren sogar für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Aus technischer Sicht ist die Aktie ohnehin im Hausse-Modus. Auf den GD200 hat Daimler derzeit knapp 5 % Vorsprung. Insofern bietet der Wert ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.