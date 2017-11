Daimler mit Weltpremiere!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

am 1. Dezember startet die diesjährige LA Auto Show 2017 in Los Angeles. Aus deutscher Sicht ist unter anderem die Daimler-Tochter Mercedes-Benz Cars auf der wichtigen Branchenmesse vertreten. Wir informieren Sie schon jetzt, mit welchen Modellen der Premiumhersteller in diesem Jahr glänzen möchte.

Neueste Formel-1-Hybrid-Technologie

Mit dem Mercedes-AMG Project ONE zeigt der Hersteller ein Supersportwagen-Showcar mit zwei Sitzen, das mit neuester Formel-1-Hybrid-Technologie ausgestattet ist. „Noch nie wurde Rennsport-Technologie so unmittelbar auf die Straße übertragen“, sagt Mercedes-AMG-Chef Tobias Moers, der darauf verweist, dass der Motor bis zu 11.000 Umdrehungen pro Minute leiste: „Kein anderes straßenzugelassenes Auto erreicht diesen Wert.“

Zudem präsentiert Mercedes-Benz das überarbeitete S-Klasse Cabriolet. Für Dietmar Exler, Mercedes-Benz-Chef in den USA, dokumentiert die gesamte S-Klasse „perfekt unseren Anspruch, in allen Segmenten führend zu sein“.

3. Generation des CLS

Im Zentrum des Messeauftritts steht dem Hersteller zufolge aber die Weltpremiere der 3. Generation des Mercedes-Benz CLS. Dabei wird der CLS zum ersten Mal mit fünf Sitzen angeboten. Zudem will der Autobauer mit einer gänzlich neuen Motorenpalette punkten. Mercedes-Benz sei „der einzige Hersteller, der seine Motoren mit einem integrierten Startergenerator ausrüstet“, erklärt Daimler-Vorstand Britta Seeger: „Diese Technologie erlaubt viele Vorteile, die man normalerweise nur in einem Hybrid findet.“

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.