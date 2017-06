Daimler: Weiterhin eine „heiße Kartoffel“?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Wenn Anleger erst einmal das Gefühl haben, dass eine Aktie zur heißen Kartoffel geworden ist, an der man sich leicht die Finger verbrennen kann, dauert es seine Zeit, bis dieser Eindruck verschwindet. Und es bedarf positiver Nachrichten, die überzeugen, die ein negatives Stimmungsbild umkehren können. „Alles im grünen Bereich“ reicht da nicht. Aber was sollte Daimler (ISIN DE000710000) mehr liefern können als das? Sicher, diese Abstinenz der Käufer wirkt überzogen, denn:

Dass der Zenit des Wachstums in der Automobilbranche überschritten ist, ist möglich, aber nicht gesichert. Und wenn, müsste das einen stark aufgestellten Konzern wie Daimler nicht unbedingt hart treffen. Dass Daimler die Staatsanwaltschaft zu Besucht hatte, mag nervös machen. Aber bislang ist da offenbar nichts zu beanstanden gewesen. Und selbst wenn: Mit den Anklagen gegen Fiat/Chrysler und General Motors entsteht langsam der Eindruck, dass man, wenn man es denn wollte, allen Autobauern irgendetwas ans Zeug flicken könnte. Aber bei allem Grund zur Gelassenheit ist das Chartbild der Aktie aktuell wirklich nicht angetan, hier einfach mal beherzt zuzugreifen, denn:

Über dem aktuellen Kursniveau ballen sich charttechnische Hürden wie ein unüberwindlich wirkender Wall. Der Kurs hat zwar den kurzzeitigen Bruch des April-Tiefs, das zugleich das bisherige Jahres-Verlaufstief war, abfangen könnten. Aber das alleine ist zu dünn, um darin eine Einstiegschance sehen zu können. Die Mindestanforderung für einen Einstieg wäre der Anstieg über die März-Abwärtstrendlinie um 67,80 Euro, besser wären Schlusskurse über 69,50 Euro, wodurch dann ein Doppeltief vollendet wäre. Vorher zuzugreifen, wäre ein gewagtes Unterfangen.

Denn sollte Daimler das am 1. Juni markierte, neue Jahrestief von 64,37 Euro unterbieten, dieser Stabilisierungsversuch also scheitern, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die letzten Optimisten das Handtuch werfen und die Aktie schnell bis an die Supportzone 60/60,50 Euro durchgereicht – und Daimler damit ein Fressen für die Bären wird. Daher: Diese Aktie bleibt vorerst eine heiße Kartoffel. Erst der Beweis des Gegenteils, der Break über die nächstliegenden, wichtigen Charthürden, würde einem Einstieg eine taugliche Basis und die Chance auf ausreichend eng platzierbare Stoppkurse liefern: abwarten!

