Daimler: die Weichen für 2017 sind gestellt!

bekanntlich kann der Automobilkonzern Daimler auf ein Rekordjahr 2016 zurückblicken. Die Frage, die sich die Anleger jetzt natürlich stellen, lautet, ob es im neuen Jahr ähnlich erfolgreich weitergehen wird. Eines steht auf jeden Fall fest: die Hände in den Schoß legen wird man nicht, dazu ist der Konkurrenzdruck zu groß und außerdem sind die Herausforderungen der neuen Zukunftstechnologien viel zu stark. Die Analysten sind geteilter Meinung, nicht nur was diesen letzten Punkt betrifft. Die angekündigte Modelloffensive sei mit Risiken behaftet. Der Berenberg-Analyst Alexander Haissl beispielsweise sieht Einbußen im Leasinggeschäft auf Daimler zukommen.

Autokonzerne kontra Google und Apple?

Dass sich die Automobilbranche in einer höchst interessanten Phase der Umorientierung befindet, dürfte mittlerweile jedem klar sein. Doch vielerorts beschäftigt man sich auch mit der Frage, ob es nicht die großen Technologiekonzerne wie Apple und Google sind, die den renommierten Automobilproduzenten irgendwann den Rang ablaufen. „Big Data“ lautet das Stichwort. Die Daten des Kunden sind gewissermaßen das Kapital derjenigen Unternehmen, die die Macht über diese Daten haben. Viele Experten sind der Meinung, dass sich der Trend zum selbstfahrenden Auto nicht mehr aufhalten lässt. Und das schon alleine deswegen, weil in den großen Metropolen die Räume immer enger werden und viele Fahrzeuge stundenlang unbenutzt herumstehen.

