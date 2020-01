Daimler: Was läuft da mit Geely?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Für Daimler begann das Jahr 2020 mit einer schlechten Nachricht: Laut Medienberichten hat der Konzern in den USA hunderttausende Autos in die Werkstätten zurückgerufen. Der Grund seien möglicherweise defekte Schiebedächer, bei denen sich die Glasplatte aus dem Rahmen lösen könnte. Nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde sind von dem Rückruf knapp 750.000 Fahrzeuge der C- und E-Klasse aus den Baujahren 2001 bis 2011 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung