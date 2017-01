Daimler: Was ist für 2017 zu erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

letzte Woche wusste der starke Zwischenspurt der Daimler-Aktie die Anleger zu begeistern. Nach dem Ausbruch aus einer monatelangen Seitwärtsformation verteuerte sich das Papier von Anfang Dezember bis in den Januar hinein um fast 17 Prozent. Doch kann das so weitergehen?

Abkühlung voraus? Nach dem großen Kursanstieg der Aktie hat sich die Anleger-Euphorie wieder etwas abgekühlt. Der Blick richtet sich nun verstärkt auf das Geschäftsjahr 2017. Wie geht es weiter für Daimler? Verschlechtert sich die Situation am Automarkt?

War es das mit dem Erfolg? Etliche Autoexperten gehen derzeit davon aus, dass sich das Wachstum im Autosektor bereits jetzt abschwächen könnte. Schuld daran seien die verringerten Steuersubventionen auf dem wichtigsten Einzelmarkt China. Dies, so heißt es, könne auch bei Daimler zu Absatzeinbußen führen.

Der Vergleich! Auch die Entwicklung der Absatzzahlen im vergangenen Jahr legt den Schluss nahe, dass es nun leicht bergab gehen könnte. So wurden auf Jahressicht 2,08 Mio. Mercedes-Benz-Fahrzeuge an Kunden übergeben, 11,3 Prozent mehr als 2015. Allerdings belief sich das Absatzplus dann im Dezember nur noch auf 6,8 Prozent – eine deutliche Abschwächung also zum Jahresende.

Die Bewertungen! Jefferies und Morgan Stanley geben derzeit nur ein neutrales Votum ab und sehen den fairen Kurs unterhalb der aktuellen Notierung. Doch die Schweizer Großbank UBS spricht eine Kaufempfehlung aus.

Wie geht es für Daimler nun weiter und welche Auswirkungen wird das stark kriselnde Lkw-Geschäft haben? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse