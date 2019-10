Daimler: Was hat BlackRock vor?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Wenn der Name BlackRock in Bezug auf ein DAX-Unternehmen fällt, dann horchen viele auf. Zurecht, denn so besitzt der Vermögensverwalter-Gigant aus New York in seinem Investment-Portfolio viele deutsche Werte. In 28 der 30 DAX-Werte, so auch bei der Daimler AG (WKN: 710000), waren die Amerikaner zum Jahresende 2018 investiert – bei vielen sogar der größte Aktionär.

Laut offizieller Stimmrechtsinformationen baut BlackRock nun seine Beteiligung an dem Stuttgarter Premium-Autokonzern kontinuierlich aus. Der Anteil an Daimler-Stammaktien stieg per 15. Oktober von 4,52% auf 5,02%. BlackRock investiert beispielsweise via seiner ETF-Marke iShares in die größten Konzerne hierzulande. Bei ETFs handelt es sich um nicht-aktiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds.

BlackRock ist via seinem iShares Core DAX UCITS ETF indirekt in alle 30 DAX-Konzerne investiert. Der Anteil an der Daimler AG im iShares Core DAX UCITS ETF ist aktuell laut offiziellen Angaben 261.878.235 Millionen Euro wert. Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem DAX als Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums 2018 laut BlackRock-Angaben bei 99,998%.

Die iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft ist eine der BlackRock Asset Management Deutschland AG unterstellte Investmentgesellschaft und die ist wiederum ein Teil der BlackRock Inc., New York, USA.