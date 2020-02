Daimler: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Für Anleger in Daimler-Aktien war die erste Februarwoche nur ein kleiner Erfolg: Mit einem Kurs von 42,03 Euro waren die Papiere des Autobauers in den Montag gestartet, am Freitag zum Handelsschluss notierte Daimler bei 42,91 Euro. Allerdings hatte die Aktie am Donnerstag bereits die Marke von 44 Euro deutlich überschritten, konnte dieses Niveau allerdings bei weitem nicht halten. Einen großen Erfolg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung