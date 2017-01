Daimler: Was Sie nun beachten müssen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

in der vergangenen Woche haben wir erneut auf den Ausbruch der Daimler-Aktie aus dem seit 2015 bestehenden Korrekturtrend hingewiesen. Der Ausbruch erfolgte bereits in der ersten Januarwoche. Allerdings konnte der Wert seitdem kaum Dynamik aufbauen, um auf neue Hochs zu steigen. Das mag unter anderem auch an den Aussagen des neuen US-Präsidenten liegen.

Kein Einbruch bisher erfolgt

Zwar konnte die Aktie aufgrund einiger Unsicherheiten nicht mit dem Gesamtmarkt in der vergangenen Woche anziehen. Positiv hingegen ist aber, dass der Wert bisher auch nicht massiv eingebrochen ist. Die Aktie verharrt weiterhin über der relevanten Korrekturtrendlinie. Diese verläuft aktuell zwischen 69,00-70,00 Euro je Aktie.

Sofern die Aktie stabil über diesem Preisniveau bleibt, sollte man Ruhe walten lassen. Erst darunter wird es kurzfristig kritisch. Die Abwärtsdynamik könnte sich in diesem Fall verstärken und den Wert in Richtung 100-Wochendurchschnitt drücken. Dieser verläuft aktuell in einem Bereich bei 66,37 Euro je Aktie. Notiert der Kurs in den nächsten Wochen tatsächlich unterhalb des 100-Wochendurchschnitts, kann man den aktuellen Ausbruch als Fehlausbruch werten.

