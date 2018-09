Daimler-Vorstand: Müssen auch an Langlebigkeit der Batterie arbeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Angesichts der immer noch hohen Kosten für die Batterie sieht Daimlers Nutzfahrzeug-Vorstand Martin Daum weiterhin Grenzen für den Einsatz von Elektro-Lastwagen.



"Je länger die Strecke ist, desto teurer wird die Batterie auf absehbare Zeit sein als der Verbrennungsmotor", sagte Daum. Gegen die Batterie sprächen nicht nur die Anschaffungskosten. "Es ist auch, was häufig übersehen wird, die Langlebigkeit", sagte Daum. "Unsere Lkw werden bis zu einer Million Kilometer genutzt - oder in den USA bis zu einer Million Meilen. Es gibt heute noch keine Batterie, die das kann." "Wir arbeiten intensiv daran, die Kosten signifikant zu reduzieren", sagte Daum. An der Langlebigkeit der Batterie müsse genauso gearbeitet werden wie an den Kosten./eni/DP/zb