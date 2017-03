Daimler: Verlust-Risiko bleibt hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Aktuelle News zur Daimler-Aktie in boerse.de: (07.03.2017) Daimler punktetDie Daimler-Aktie steigt heute um rund 1% und befindet sich damit an der Dax-Spitze. Der Autobauer kommt in der Oberklasse weiter voran. Im Februar habe die Premiummarke Mercedes-Benz 153 862 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, teilte Daimler am Montag in Stuttgart mit. Das waren 15 Prozent mehr als im...