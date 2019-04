Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Lahr (ots) - Der "SPIEGEL" titelt gar vom Betrug nach dem Betrug.Hintergrund der Berichterstattung ist ein weiteres formellesAnhörungsverfahren, welches das Kraftfahrtbundesamt (KBA) gegenDaimler eingeleitet hat.Bereits zu Beginn des vergangenen Jahres war das KBA auf fünfillegale Abschalteinrichtungen in der Software vielerDaimler-Dieselmotoren aufmerksam geworden. Über 750.000 Fahrzeugesollten weltweit in die Werkstätten zurückgerufen werden, um dieseBetrügereien mit einem Softwareupdate zu beseitigen.KBA-Experten entlarven Daimler-IngenieureDie KBA-Experten untersuchten die von Daimler überarbeiteteSoftware erneut eingehend, indem Sie einen Abgleich derursprünglichen und neuen Software vornahmen. Das Softwareupdatemusste wegen fünf Manipulationen geändert werden. Bei der Überprüfungdes Programmiercodes fanden die Fachleute - wie erwartet - zunächstfünf Änderungen. Die KBA-Experten wurden aber misstrauisch, als sieherausfanden, dass der Programmiercode noch an einer weiteren Stellegeändert wurde. Wollten die Ingenieure von Daimler heimlich eineweitere Manipulation beseitigen? Dieser Verdacht scheint sich jetztzu bestätigen.Das KBA hat Daimler in einem Schreiben vom 4. April 2019, das dem"SPIEGEL" vorliegt, mitgeteilt, dass Daimler wohl "unzulässigeAbschaltungen im Emissionskontrollsystem vorgenommen" hat. Daimlerhat nun Gelegenheit zu den erhobenen Vorwürfen Stellung zu beziehenaber "nach Einschätzungen von Insidern, sieht die Sache ziemlicheindeutig aus.", so "SPIEGEL Online". Aufgefallen war dies an einemGLK 220 mit der Schadstoffnorm Euro 5.In dem besagten Schreiben wird ausführlich beschrieben, welchenTrick die Ingenieure angewandt haben, um die gesetzlichen Grenzwerteeinzuhalten. Im Motorentyp OM 651 wurde eine"Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung" eingebaut. Diese bewirkt, dassbei der Prüfung im Labor, die für Typzulassung notwendig ist, eineniedrigere Kühltemperatur und eine andere Abgasreinigungsstrategieangewendet wird. Daraus resultiert, dass das Fahrzeug dieStickoxid-Grenzwerte auf dem Prüfstand einhält, auf der Straße abernicht.Bei rund 55.000 GLK-Modellen droht jetzt ein amtlicher Rückruf.Nach Informationen des "SPIEGEL", gehen die Behörden von weiterenModellen aus, die diese entdeckte Manipulation aufweisen.Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt bereitsVor über einem Jahr hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart bereitsdie Ermittlungen im Dieselskandal gegen Daimler aufgenommen. Dieserneue Vorgang dürfte für die Ermittler von größtem Interesse sein undfür Daimler könnte neuer Ärger ins Haus stehen. Nachdem bei Daimlerdie ersten Manipulationen aufgefallen waren, musste der Konzernversichern, dass keine weiteren Tricksereien im Abgasreinigungssystemversteckt sind. Diese sechste Abschalteinrichtung hätte von Daimleralso gemeldet werden müssen. Offensichtlich entschloss man sich inStuttgart aber, diese lieber heimlich zu beseitigen. Welcherechtlichen Möglichkeiten haben die GeschädigtenDr. Ralf Stoll teilt mit: "Die jüngsten Urteile und derHinweisbeschluss der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen VIII ZR 225/17)stärken die Rechte der Geschädigten enorm." Stoll rät dringend davonab an Servicemaßnahmen teilzunehmen. Die Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH hat bereits über 10.000 Klagen fürGeschädigte im Abgasskandal eingereicht und Dr. Ralf Stoll und RalphSauer sind auch an der Musterfeststellungsklage gegen VW beteiligt."Wir raten dringend davon ab ein Software-Update im Rahmen derServicemaßnahmen durchführen zu lassen. Die Folgen für das Fahrzeugsind nicht abzusehen. In Sachen VW haben wir unzählige Berichte vonunseren Mandanten erhalten, die über Probleme nach den Updatesberichten. Erhöhter Verbrauch, weniger Leistung und "ruckeln" sinddie drei meist beschriebenen Probleme. Wir raten unbedingt dazu,Klage einzureichen.", so Stoll.Seine Kanzlei bietet Betroffenen eine kostenlose Erstberatung, diedazu dient, sich über die Ansprüche zu informieren und dann ggf.Klage einzureichen. Auf der Webseitewww.dieselskandal-anwalt.de/diesel-rueckabwicklung kann zunächst mitwenigen Angaben der Erstattungsbetrag ermittelt werden. In einemzweiten Schritt können die Geschädigten in einem gesichertenOnlinebereich detaillierte Angaben zu Ihrem Fahrzeug machen underhalten eine detaillierte Auswertung zu Ihrem Fall.Dr. Ralf Stoll: "Der Fall VW zeigt deutlich, dass die Autokonzernezunächst versuchen, ihre Manipulationen durch Software-Updates zulösen. Dies lösen aber nicht die Probleme der geschädigten Kunden.Die Auswirkungen der Software-Updates und der enorme Wertverlustlasten auf den Rücken der Verbraucher. 