Daimler: Veränderte Kreditvergabe kurbelt Russlandgeschäft an!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Lieber Leser,

vor kurzem hat es Daimler-Chef Zetsche angedeutet, nun wird es Realität: Der Automobilkonzern setzt für die Zukunft auf Elektroautos. Bereits jetzt betreiben die Stuttgarter das modernste Werk für Lithium-Ionen-Akkus in Europa. Sie forschen eifrig an neuen Lösungen und effizienteren Modellen. Bereits bis 2025 sollen mindestens zehn Daimler-Modelle einen reinen Elektroantrieb haben. Außerdem soll der E-Antrieb auch für alle anderen Fahrzeuge als Sonderausstattung erhältlich sein.

Daimler glaubt nicht an die Absatzkrise!

Eine weitere Nachricht kommt aus Russland. Hier will Daimler bis 2019 ein neues Werk nahe Moskau eröffnen. Die Investition wird aktuell mit 250 Millionen Euro veranschlagt. Am neuen Produktionsstandort sollen 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Daimler will in Russland SUVs und die E-Klasse bauen lassen. Genau diese Modelle sind seit vier Jahren die Verkaufsschlager auf dem russischen Automarkt im Premiumsegment.

Dem russischen Automobilmarkt geht es zurzeit allerdings nicht so gut: Allein 2016 betrug der Umsatzrückgang für den Gesamtmarkt erschreckende 11%. Das betraf auch Daimler. Dennoch zeigt man sich in der Führungsetage optimistisch: Man gehe davon aus, dass sich die russische Wirtschaft in naher Zukunft erholen würde. Der Ölpreis hat wieder angezogen und Kredite werden nun staatlich gefördert. Die vereinfachte Kreditvergabe würde auch zu einem höheren Umsatz im Automobilsektor führen.

Moskaus Gouverneur ist jedenfalls begeistert. Er hofft auf weitere Firmen, die sich in seinem Gebiet ansiedeln.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Daimler?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie Sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Daimler-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse