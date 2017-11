Daimler, VW und BMW: Neue EU-Klimapläne – so reagiert jetzt die Autoindustrie!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

die Ziele sind gleichermaßen ambitioniert wie umstritten: Die EU-Kommission hat sich kürzlich auf einen Vorschlag zur Reduzierung von CO2-Emmissionen bei Automobilen geeinigt. Laut der angestrebten Neuregelung soll der europaweite Kohlendioxid-Ausstoß bis 2030 um 30 Prozent verringert werden. Bei Nichteinhaltung der neuen Grenzwerte, die in Zukunft noch stärker kontrolliert werden sollen, drohen den Autobauern empfindliche Strafen.

VDA äußert Kritik

Kein Wunder also, dass die angestrebten Klimaschutzziele vor allem bei der deutschen Autobranche auf entschiedene Kritik stoßen. So teilte der Branchenverband VDA am Mittwoch nicht nur mit, dass der Entwurf der EU-Kommission die Industrie vor „extreme Herausforderungen“ stelle, sondern auch die europäischen Hersteller deutlicher belaste als ihre internationale Konkurrenz.

Das Erreichen der Zielwerte sei „fraglich“

“Ob diese vorgeschlagenen CO2-Zielwerte zu erreichen sind, ist aus heutiger Sicht mehr als fraglich und hängt maßgeblich davon ab, wie schnell alternative Antriebe in den kommenden Jahren von den Kunden angenommen werden, und wie schnell die öffentliche Infrastruktur aufgebaut wird“, so der VDA im Wortlaut.

VDA – ein mächtiges Sprachrohr

Der Verband der Automobilindustrie, welchem prominente Vertreter wie Daimler, VW und BMW angehören, ist der gemeinschaftliche Interessensverband der deutschen Automobilhersteller und deren Zulieferer. Der rechtsfähige Verein zählt über 600 Mitgliedsunternehmen.

EU-Kommission stellt Bonuspunkte in Aussicht

Immerhin: Die EU-Behörde plant, den europäischen Herstellern spezielle Bonuspunkte zuzuschreiben, insofern diese den Anteil an abgasarmen bzw. –freien Fahrzeugen in Bälde steigern. Konkret gelte dies, wenn die Autobauer im Jahr 2025 über 15 Prozent und fünf Jahre später mehr als 30 Prozent ihrer Fahrzeugflotte emissionsarm aufstellen, so der Brüsseler Entwurf.

Elektromobilität: Richtwerte statt konkreter Verkaufsquoten

Auch in Sachen Elektromobilität hat die EU-Kommission ambitionierte Pläne. Das Konzept: Bis 2030 sollen möglichst 30 Prozent der europäischen Neuwagen mit elektronischen oder weiteren alternativen Aggregaten angetrieben werden. Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, will das EU-Organ 800 Millionen Euro an Finanzmitteln bereitstellen, welche zum Ausbau von Elektro-Ladestationen in ganz Europa verwendet werden sollen. Die Festlegung einer konkreten Verkaufsquote blieb indes aus.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.