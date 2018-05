Daimler, VW und BMW: Merkel gibt Schützenhilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Bundeskanzlerin Angela Merkel stärkt der hiesigen Autoindustrie den Rücken. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters vor Kurzem. Demnach hat Merkel im Rahmen ihrer am Dienstag gehaltenen Bundestagsrede zum Haushalt Unterstützung für die Autobranche in Aussicht gestellt. Auch in Bezug auf die heftig umstrittenen und teuren Hardware-Nachrüstungen, die Daimler, VW und BMW kategorisch ablehnen, zeigte sich die studierte Physikerin skeptisch.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.