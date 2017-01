Daimler: Mit VOLLGAS Richtung Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler und seine Töchter sollen in Zukunft deutlich moderner daher kommen, vor allem dank digitaler Techniken. Bei den Plänen um die eigene Zukunft macht Daimler jetzt Nägel mit Köpfen und schluckt den Zahlungsdienstleister PayCash Europe. Damit hat der Konzern über Nacht Zugriff auf ein Zahlungssystem und schert sich gar nicht erst um den eigenen Aufbau einer solchen Infrastruktur. Natürlich wird es am bestehenden Geschäft aber einige Änderungen geben, bis das Ganze dann unter dem Namen „Mercedes Pay“ an den Start gehen wird.

Bezahlen per Smartphone!

Genaue Details über die Übernahme sind derzeit nur spärlich vorhanden. Unter anderem ist auch nichts über den finanziellen Aspekt bekannt. Über die geplanten Funktionen lässt sich ebenfalls nur spekulieren. Es ist aber davon auszugehen, dass vor allem das Bezahlen per Smartphone im Vordergrund stehen wird, wobei natürlich Daimler-Dienstleistungen höchste Priorität genießen. Dabei kann es sich um die Begleichung von Rechnungen bei einer Vertragswerkstatt handeln, es könnten aber auch Verträge zur Finanzierung und zum Leasing von Fahrzeugen abgeschlossen werden. Wird das System gut umgesetzt, ließe sich dadurch viel Zeit und Geld sparen. Bisher noch vergleichsweise komplizierte Zahlungsvorgänge können verschlankt und zu einem großen Teil automatisiert werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

