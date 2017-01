Daimler: Unterstützung von ganz oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Daimler-Aktie hat letzte Woche für Neuigkeiten gesorgt! Denn kein geringerer als Intel kündigte nun eine Beteiligung am Kartendienst Here an, an dem auch Daimler beteiligt ist. Doch nun stellt sich die Frage, wie die Zusammenarbeit aussehen wird?

Die Zusammenarbeit! Die Amerikaner von Intel sichern sich 15 Prozent Anteile an dem Projekt, wollen sich jedoch nicht nur finanziell beteiligen, sondern die Plattform aktiv mit entwickeln und speziell beim autonomen Fahren mitmischen. Über die Summe der Beteiligung gibt es keine Info, doch der Katzendienst spielt wohl bereits jetzt in einer anderen Liga!

Rüsten für die Zukunft! Um gegen die Technologieunternehmen Google, Tesla und Apple bestehen zu können, haben Audi, BMW und Daimler in einer bisher nie dagewesenen Partnerschaft kooperiert um Here zu kaufen. Nun, mit Intel im Boot besteht tatsächlich eine Chance, gegen die Tech-Giganten aus Kalifornien bestehen zu können, denn Intel gilt vor allem bei Halbleitern als Vorreiter in der Branche und verfügt über die weltweit schnellsten CPUs. Dagegen liegt Googles Vorteil in den riesigen Datenmengen und Apple darf sich über hervorragende Entwickler und beispiellose Markenloyalität freuen.

Wir werden sehen was davon sich beim autonomen Fahren als der größte Vorteil erweisen wird und vor allem inwieweit Daimler davon aktiv profitiert. Wir halten Sie informiert.

