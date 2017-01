Daimler: Ungewissheit durch Trump!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

äußerst explosive Neuigkeiten hat es in der letzten Woche von Daimler gegeben. Denn hier sorgte die Nachricht, dass die Aktienkurse deutscher Autobauer durch Trump einiges ihrer Kraft einbüßen könnten, für Aufsehen. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Deutliche Erholung der Aktie! In den vergangenen Monaten hat Daimler mit dem Gesamtmarkt eine Erholung hinter sich gebracht. So stehen seit August 2016 knapp 40 % zu Buche. Gerade in den letzten Wochen wurde es markttechnisch besonders interessant, denn der Kurs erreichte die mittelfristige Abwärtstrendlinie, die den seit 2015 bestehenden Korrekturtrend markiert und im Bereich bei 70,50 Euro je Aktie verläuft. Auch der 100-Wochendurchschnitt verläuft einige Euro höher und der Preisbereich zwischen 70,50-72,00 Euro je Aktie stellt sich deshalb als sehr markant dar. In den vergangenen Wochen konnte die Aktie dennoch einen Ausbruch auch über dem genannten Preisbereich erreichen.

Drückender Einfluss? Der designierte US-Präsident Trump kann einen großen Einfluss auf den Kurs deutscher Aktien haben, da er scheinbar auch deutsche Export-Unternehmen höher besteuern möchte, sofern sie ihre Produktion nicht in die USA verlegen.

Da Daimler auch in den USA produziert könnte sich dies auch positiv auf den Autobauer auswirken. Kann Daimler durch Trump gar punkten? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse