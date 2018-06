Daimler: Und schon ist es passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die gestern vom Daimler-Konzern herausgegebene Pressemitteilung löste heute in der Aktie eine neuerliche Schockwelle aus: Die Anteile des Automobilherstellers rutschten am Donnerstagvormittag um zeitweilig -4,6% auf bis zu 57,65 Euro in den Keller.

Daimler erwartet aufgrund der erhöhten Einfuhrtarife für US-Fahrzeuge in den chinesischen Markt geringere SUV-Absätze. Daraus resultieren, neben nicht auf den Kunden abwälzbarer erhöhter Kosten, eben auch geringere Einnahmen: Das ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Andreas Sommer.